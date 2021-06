Эсминцы НАТО вошли в Черное море

Еще два корабля НАТО вошли в Черное море. Они присоединились к американскому эсминцу, который прибыл днями ранее.

Об этом сообщил "Радио Свобода".

Это эсминец ВМС Великобритании "Дефендер", HMS Defender, D36, типа 45 класса "Деринґ" и фрегат ПВО ВМС Нидерландов "Евертсен", HNLMS Evertsen, или Zr.Ms. Evertsen, F805.

"Сегодня мы прошли Босфор вместе с HNLMS Evertsen, направляясь в Черное море для участия в военно-морских операциях, удостоверяющих взаимодействие с нашими союзниками в регионе: Украиной, Румынией, Грузией", - сообщили в Twitter HMS Defender.

Командование Британской авианосной ударной группы сообщило цель входа в Черное море. Оказалось, что корабли НАТО вошли для засвидетельствования преданности Великобритании поддержке регулярного присутствия своих военно-морских сил на Западных Балканах и в Черном море, сохранения свободы мореплавания и заверения партнеров Британии в обучении и взаимодействии с Украиной, Грузией и Румынией.

По словам британского политолога и специалиста по российским вопросам Марка Галеотти, для Британии важно бросить вызов попыткам России нормализовать аннексию Крыма и одновременно поддержать Украину и показать ей преданность.

Россия сразу же отреагировала на корабли НАТО и сообщила, что Черноморский флот "начал контроль за действиями" эсминцев.

Today we transited the Bosporus with @HNLMS_Evertsen heading to the Black Sea to conduct maritime operations demonstrating interoperability with our allies in the region @UKinUkraine @UKinRomania @UKinGeorgia #CSG21 #GlobalBritain pic.twitter.com/eTViSvGD3A