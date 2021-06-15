 
Ексклюзивы
1/5
Снимают квартиру и крушат ради "хайпа". Как заработать на посуточной аренде
Снимают квартиру и крушат ради "хайпа". Как заработать на посуточной аренде
Просмотров: 225
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 531
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 675
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 909
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 360
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1377
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1602
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 783
Фото
Все фото
5
6
10
4
5
Эсминцы НАТО вошли в Черное море
Эсминцы НАТО вошли в Черное море
Показали стрельбу из гаубиц вблизи Крыма
Показали стрельбу из гаубиц вблизи Крыма
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Круглосуточно в полной боеготовности: реактивная артиллерия провела учения возле Крыма
Круглосуточно в полной боеготовности: реактивная артиллерия провела учения возле Крыма
Видео
Все видео
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями
В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 108
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 765
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 531
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 459
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2745
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 432
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
вторник, 15 июня 2021 11:24

Эсминцы НАТО вошли в Черное море
5

  Комментировать

Эминцы НАТО прибыли в Черное море.
Фото: YorukIsik
Эминцы НАТО прибыли в Черное море.
Эминцы НАТО прибыли в Черное море.
Эминцы НАТО прибыли в Черное море.
Эминцы НАТО прибыли в Черное море.

Еще два корабля НАТО вошли в Черное море. Они присоединились к американскому эсминцу, который прибыл днями ранее.

Об этом сообщил "Радио Свобода".

Это эсминец ВМС Великобритании "Дефендер", HMS Defender, D36, типа 45 класса "Деринґ" и фрегат ПВО ВМС Нидерландов "Евертсен", HNLMS Evertsen, или Zr.Ms. Evertsen, F805.

"Сегодня мы прошли Босфор вместе с HNLMS Evertsen, направляясь в Черное море для участия в военно-морских операциях, удостоверяющих взаимодействие с нашими союзниками в регионе: Украиной, Румынией, Грузией", - сообщили в Twitter HMS Defender.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские и украинские корабли тренируются в Черном море, а россияне вставляют палки в колеса

Командование Британской авианосной ударной группы сообщило цель входа в Черное море. Оказалось, что корабли НАТО вошли для засвидетельствования преданности Великобритании поддержке регулярного присутствия своих военно-морских сил на Западных Балканах и в Черном море, сохранения свободы мореплавания и заверения партнеров Британии в обучении и взаимодействии с Украиной, Грузией и Румынией.

По словам британского политолога и специалиста по российским вопросам Марка Галеотти, для Британии важно бросить вызов попыткам России нормализовать аннексию Крыма и одновременно поддержать Украину и показать ей преданность.

Россия сразу же отреагировала на корабли НАТО и сообщила, что Черноморский флот "начал контроль за действиями" эсминцев.

Ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon вошел в Черное море.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эсминцы НАТО вошли в Черное море». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Застрелили министра внутренних дел

Глава МИД обматерил Путина

В центре города взорвался автомобиль

СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Самое читаемое
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4167
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 4167
Полицейский &quot;подрезал&quot; машину с детьми и обстрелял пассажиров
Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров
4
 Просмотров: 3870
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3537
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3403
Крым
Для строительства использовали камни с древнегреческого города
Для строительства использовали камни с древнегреческого города
 Просмотров: 315
Зеленский поздравил с освобождением города от оккупантов
Зеленский поздравил с освобождением города от оккупантов Просмотров: 279
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
 Просмотров: 1944
Американский генерал объяснил, как подвинуть Россию в Черноморском регионе
Американский генерал объяснил, как подвинуть Россию в Черноморском регионе Просмотров: 1107
Эксперт оценил подготовку к саммиту Крымской платформы
Эксперт оценил подготовку к саммиту Крымской платформы
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
25
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Голосов: 9088
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть