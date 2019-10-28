"Янык стайл" – активист раскрыл план ОП по управлению волонтерами

У волонтеров к команде президента Владимира Зеленского тотальное недоверие. Фото: president.gov.ua

Нынешняя власть пытается создать некое "управление волонтерами", чтобы управлять ветеранским движением.

Такое мнение высказал волонтер и общественный деятель Михаил Макарук в Facebook.

"Когда прежняя власть попыталась подогнать под себя украинское волонтерство, пытаясь его загнать в определенные рамки, получила резкий отпор в обществе. Нынешняя Зекоманда решила не только подгрести под себя этот "клондайк для пиара", но и поставить смотрящего", - написал Макарук.

Главной причиной таких действий власти он считает тотальное недоверие волонтеров к команде президента Владимира Зеленского.

"Волонтеры ее презирают, считают неуклюжей и довольно часто спрашивают: "А что ты, к чертям, делал эти 5 лет, пока мы помогали фронту?"... Вот спросите у себя, чем помогали на фронте те же Сергей Сивохо, Андрей Ермак, Дмитрий Разумков и вся остальная верхушка "Слуги народа"? А все просто объясняется - нынешняя власть все эти 6 лет жила далеко от войны. Им было все равно и она их не касалась", - констатировал волонтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярош обратился к Зеленскому: "Не подыгрывайте Путину. Будет плохо всем"

Сейчас перед Офисом президента стоит задача "сделать все возможное, чтобы сделать волонтерское движение было лояльно ко власти или его уничтожить".

"С этой целью руководители ОП и их креативщики разродились довольно простым планом - мы создадим типа "Управление волонтерами". Без каких-либо полномочий, но с целью загрузить их работой в стиле "чтобы было", проще говоря - типичной византийщиной", - отметил Макарук.

"Теперь же Зе хочет поставить "смотрящего", который будет решать, кто хороший волонтер, а кто нет. Причем, типа среди своих, среди волонтеров. А дальше механизм уже начал действовать - запрет въезда в зону ООС для "нелояльных волонтеров", попытка запрессовать их "Бакановськими чертями" из ДЗНГ СБУ, создание различных информационных вбросов и общей дискредитации. Проще говоря - да здравствует "Янык стайл", - констатировал общественный деятель.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в зону разведения сил – город Золотое Луганской области. Там пообщался с воинами-добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта. Видео встречи опубликовали в сети. Добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский, не являются представителями силовых ведомств или Вооруженных сил Украины. Они находятся в зоне операции Объединенных сил с оружием нелегально, заявили в операции Объединенных сил.