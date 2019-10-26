Добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально - штаб ООС

Добровольцы, дежурят на блокпосту в Золта на Луганщине и выступают против разведения сил - находятся там нелегально. Об этом заявляют в штабе операции объединенных сил в Донбассе / фото: https://www.facebook.com/LastBlockPost

Добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский, не является представителями силовых ведомств или Вооруженных сил Украины.

Они находятся в зоне операции Объединенных сил с оружием нелегально, сообщает пресс-центр ООС.

"Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако, сообщают в ООС, они не являются представителями силовых ведомств или Вооруженных сил Украины (ВСУ), уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил", - пишут в штабе.

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В законе об Операции объединенных сил на Донбассе четко определяются категории людей, которые могут находиться в зоне боевых действий с оружием. В частности, люди, которые общались Зеленским, не относятся ни к одной из следующих категорий и находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон, почему предоставляется надлежащая правовая оценка.

Видео общения между президентом и добровольцами опубликовали ранее. На нем слышать словесную перепалку:

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября приехал в зону разведения сил - город Золотое Луганской области. Президент пообщался с добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта.