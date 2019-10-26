"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами

Зеленский посетил военных в Золотом-4. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский на Донбассе поспорил с украинскими военными и заявил, что ему все равно с кем подписывать перемирие.

По словам Зеленского, сейчас главное для государства - вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди. Об этом президент сказал добровольцам в Золотом, которые выступают против разведения войск возле поселка, соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал "Последний блок-пост #Ни_Капитуляциии".

Военные подчеркнули, что те, кто пытаются уложить перемирие с Россией, обычно получают еще большие проблемы. Один из бойцов привел пример с историии стран, которые шли на компромисс с РФ, и из-за этого несли огромные потери. Также военные подчеркнули, Украина будет подписывать перемирие не из оккупационными "Л/ДНР", а с Россией.

"Да мне пофиг с кем оно (перемирие, - Gazeta.ua) будет. Нам с вами пофиг. Нам надо территории вернуть и прекратить убийства", - ответил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября приехал в зону разведения сил - город Золотое Луганской области. Президент пообщался с воинами-добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта.