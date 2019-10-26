Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки

Президент поговорил с бойцами о разведении сил. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября приехал в зону разведения сил - город Золотое Луганской области.

Президент пообщался с воинами-добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта. Об этом сообщает организация "Нет капитуляции" в Facebook.

"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте", - говорится в сообщении.

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В сети также опубликовали видео встречи.

Также президент приехал на блокпост добровольцев в Золотое-4.

Волонтер Мирослав Гай выложил видео словесной перепалки между добровольцами и президентом. Речь шла о разведении войск.

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о разведении сил на трех участках Донбасса - в поселке Станица Луганская и городах Петровское и Золотое. В Станице Луганской разведения произошло. В то же время в Петровском и Золотом это пока не удается сделать из-за постоянных обстрелов.