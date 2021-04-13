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вторник, 13 апреля 2021 20:55

Антоненко позволили поговорить с женой

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Антоненко позволили поговорить с женой
Адвокаты заявили, что Антоненко арестовали с нарушениями. Фото: "Громадське"

Шевченковский райсуд Киева продолжил рассмотрение обвинений против Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Андрея Антоненко.

Сегодня суд рассмотрел очередной том дела, заслушал доводы обвинения и позиции защиты, сообщают "Буквы".

Адвокаты говорят, что обыски в квартире Антоненко 12 декабря 2019 года начались раньше, чем суд дал на них разрешение. Сторона защиты заявила, что следователи возбудили процедуру задержания.

Антоненко задержали примерно в 14:30. В документах указано, что это произошло в 17:00, когда начался обыск у него дома. Подозрение ему вручили поздно вечером, около 23:00.

Следующее судебное заседание состоится 20 апреля в 11:00, суд присяжных будет исследовать видеосъемку обыска в доме Антоненко.

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После суда к Антоненко впервые за долгое время пустили жену. Им позволили поговорить в течение 5 мин.

20 июля 2016 около 7:45 произошел взрыв в автомобиле на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугар. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на 2 месяца без права на залог. Дугар отправили под круглосуточный домашний арест. За решеткой остается только Андрей.

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