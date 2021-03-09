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вторник, 09 марта 2021 15:38

Английский должен обязательно стать вторым языком в Украине - секретарь СНБО

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Английский должен обязательно стать вторым языком в Украине - секретарь СНБО
По словам Данилова, знание молодежью английского языка является залогом независимости государства. Фото: pixabay.com

В гибридной войне с российским агрессором Украине стоит активнее использовать английский язык. Много политиков и президентов "заигрывали" с русским языком, продолжая копать под себя яму".

Теперь государство агрессор на 100% использует в войне языковой вопрос, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

"Английский язык должен быть обязательно 2-м языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых сегодня страдаем со стороны РФ. Когда удастся настроить общество на англоязычные издания, тогда вопрос, который стоит на повестке дня - лингвистической войны, которую ведет Россия, - сможет постепенно исчезнуть", - сказал он.

По словам Данилова, знание молодежью английского языка является залогом независимости государства, она "должна использоваться с детского сада и школы". Пока что в Украине много людей, которые учат английский, но мало тех, кто действительно его знают и пользуются.

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В феврале в 10 городах Украины заработала всеукраинская сеть культурно-образовательных пространств "Гончаренко центр". Здесь все желающие смогут бесплатно изучать английский язык, готовиться к внешнему независимому оцениванию, пройти курс финансовой грамотности и профориентации. Главная цель центров – сделать образование более доступным для каждого украинца, независимо от возраста и места проживания.

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