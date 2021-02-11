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четверг, 11 февраля 2021 17:56

Подготовка к ЗНО, английский язык и азы финграмотности - в 10 городах Украины открылись "Гончаренко центры"

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Автор: dsnews.ua
 

В феврале в 10 городах Украины заработала всеукраинская сеть культурно-образовательных пространств "Гончаренко центр". Здесь все желающие смогут бесплатно изучать английский язык, готовиться к внешнему независимому оцениванию, пройти курс финансовой грамотности и профориентации. Главная цель центров – сделать образование более доступным для каждого украинца, независимо от возраста и места проживания.

Об этом сообщило интернет-издание Деловая столица.

"Мечта создать подобные образовательные пространства появилась еще 1,5 года назад, когда я увидел эффективность нашего проекта по изучению английского языка "ВИ.МОВА". Я понял, что особенно остро потребность в дополнительной образовательной площадке ощущается в районных центрах и небольших городах. Я уверен: если как можно больше людей получат качественное и современное образование, в частности, усвоят английский, то они смогут добиться больших успехов в карьере, ведь чтобы идти в ногу с современным миром, нужно говорить с ним на одном языке", – сказал основатель сети центров, народный депутат Алексей Гончаренко.

"Гончаренко центры" уже открыты в Подольске, Балте, Миргороде, Житомире, Ровно, Жмеринке, Ивано-Франковске, Черновцах, Кропивницком и Лимане.

"В "Гончаренко центрах" как минимум 500 детей бесплатно подготовят к ВНО-2021 по английскому и украинскому языкам. Еще 500 украинцев смогут начать учить английский с нуля. Еще около 22 тыс. человек получат доступ к качественным программам для развития своих навыков и лучшего будущего. И эти цифры будут расти ежедневно", – поделилась руководитель проекта Мария Донец.

Автор: dsnews.ua
 

Помимо общих для всех центров дисциплин, команды на местах реализуют также и собственные программы. Так, в Жмеринке уже начался набор на курс по подготовке к ВНО по истории Украины, в Лимане набирают группы для изучения украинского языка, в Ровно открывают свою "Медиа-школу для детей и подростков", в Кропивницком запускают мастер-классы "Как защитить себя в соцсетях", а в Миргороде начали изучать китайский язык.

Автор: dsnews.ua
 

В ближайших планах расширить сеть, поэтому представители "Гончаренко центров" приглашают к сотрудничеству городские общины.

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