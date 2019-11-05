"Яна понемногу чувствует ноги" — молодой маме врачи дают шанс на выздоровление, нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Аленой Кучеренко Яна с сыном Артемкой.

19-летняя Яна Кучеренко из села Веселовка Христиновского района Черкасской области полгода назад получила перелом позвоночника. Столичные врачи говорят, что есть шансы встать на ноги. Один день реабилитации стоит около 3 тыс. грн. Родные просят финансовой помощи.

"Яна месяц находилась в реанимации областной больницы. Ей вставили в позвоночник пластину, из легких выкачивали кровь. А потом перевели еще в Уманскую районную больницу. Через несколько недель дочь выписали домой. Яна понемногу чувствует ноги. Я звонила в один из реабилитационных центров под Киевом. Там дают шанс, что Яна сможет ходить или хотя бы себя обслуживать. Надо пролечиться хотя бы несколько месяцев. В день нужно почти три тысячи гривен.

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Я бросила работу. Ухаживаю за Яной и ее маленьким сынишкой Артемкой. Ему 1,4 года. Был немного забыл Яну, пока она лежала в больницах. А сейчас от нее почти не отходит. Играет, иногда на ней так и засыпает. На лечение помогал руководитель нашего сельхозпредприятия, собирали односельчане и просто незнакомые люди. Я обращаюсь к неравнодушным людям с просьбой помочь в реабилитации моей дочери и мамы моего внучка", — рассказала Gazeta.ua мать Алена Кучеренко.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7573 7546 2415 (Кучеренко Яна Павловна).