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понедельник, 04 января 2021 14:26

Американская торговая палата назвала нелогичными запреты для украинцев во время локдауна

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Американская торговая палата назвала нелогичными запреты для украинцев во время локдауна
Чтобы выполнить решение Кабмина супермаркеты должны или закрывать эти отделы на территории, или запрещать продажу при расчете на кассе. Фото: pixabay

Во время локдауна в январе в супермаркетах нельзя будет продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

Американская торговая палата называет такие меры ограничением прав потребителей, сообщили в ведомстве.

В период усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года не позволят продавать любые товары, кроме продуктов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений . Другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

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"Даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения. По мнению компаний-членов Палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах", - говорят в Палате.

Чтобы выполнить решение Кабмина супермаркеты должны или закрывать эти отделы на территории, или запрещать продажу при расчете на кассе. Потребитель имеет равный доступ ко всем товарам в торговом заведении, поэтому такие ограничения являются нелогичными и указывают на возможные дополнительные убытки от такой нормы и недовольство потребителей.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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