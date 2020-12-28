Отменят ли локдаун в январе

Министр призвал соблюдать карантин на новогодние праздники. Фото: pixabay.com

Карантин в январе не планируют отменять или переносить.

Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Хочу еще раз доказать, что мы как раз прогнозируем, почему мы считаем, что его необходимо вводить, и не собираемся вносить изменения, по крайней мере со стороны Министерства здравоохранения, по срокам проведения... Несмотря на то, что у нас есть существенное уменьшение количества заболевших, и это результат тех противоэпидемиологических методов, которые есть в нашей стране... Но в то же время, когда мы смотрим на проведение предпраздничных дней, происходящее на новогодних елках... Я могу сказать, даже по своим наблюдениям, в Киеве "хромает" соблюдения правил", - сказал министр.

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Степанов также призвал организаторов праздничных локаций и мероприятий, чтобы они позаботились о соблюдении карантинных ограничений.

"Также хочу, чтобы все наши государственные органы - органы местного самоуправления, Госпродпотребслужба, Национальная полиция, - контролировали на таких праздничных событиях соблюдения правил. Потому что, по нашим прогнозам, после новогодних праздников мы прогнозируем увеличение количества больных, и это будет в январе... Кроме ожидаемого, прогнозируемого увеличения количества больных Covid-19, также из года в год мы наблюдаем увеличение больных гриппом, это сезонное повышение количества больных", - добавил он.

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