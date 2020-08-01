Американская модель похвасталась откровенными фото

Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала откровенные фото.

Она посетила кафе, где пообедала на террасе. Там девушка сделала несколько снимков и опубликовала их в Instagram.

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Модель была одета в белую миниюбку с цветочным принтом и коричневый кроптоп с длинными рукавами и открытым декольте, которое подчеркнуло пышная грудь красавицы.

Модель и блогера Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян продолжает удивлять подписчиков яркими снимками. В Иnstagram в модели более миллиона подписчиков. Красотка показала в соцсети Селфи с лифта, на котором она позирует перед зеркалом в белых спортивных шортах и ​​топе и сером длинном пиджаке.