Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"

Американец живет в терминале Борисполя. Фото: Скриншот

В аэропорту Борисполь уже почти месяц живет 54-летний американец.

Мужчина по имени Нейдер весит более 180 килограммов и не может самостоятельно передвигаться, сообщает ТСН.

Почти месяц он спит на стульях зала ожидания и моется в туалетах, под кранами. Посольство США готово купить ему билет обратно в Штаты, но мужчина отказывается и хочет продолжить путешествовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса

Неизвестные украли у американца все его сбережения - более $9 тысяч. Уже 1 октября он получит пенсию по инвалидности - $700 и сможет отправиться дальше - в Польшу или Чехию.

В терминале американец чувствует себя в безопасности, полиция его оберегает.

"Граждане на него не жалуются, так же как и работники аэропорта. Законных оснований, чтобы вывести мужчину на улицу, нет", - заявили правоохранители.

23 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана. С Кабула вывезли 96 человек.