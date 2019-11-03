Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим

Фото: cameralabs.org

Американец Эверетт Браун специализируется на съемке с использованием раритетной камеры и сложной ранней техники "мокрый коллоидный процесс". Такие негативы надо обрабатывать на месте, сразу после съемки.

Так получаются уникальные фотографии с игрой светотени, сообщает Cameralabs.

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Фотограф в течение 27 лет проживает и снимает в Японии. Он избегает больших городов, наслаждаясь красотой страны у гор. Главной целью творчества называет желание показать вневременность. Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют вместе.

"Пятьсот лет назад люди думали, что мир плоский, пока итальянский физик Галилей не заявил обратное. В наше время большинство считает, что время линейно и течет по прямой из прошлого в настоящее и будущее. Но современные физики доказывают, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно в разных измерениях. Это понятие, к которому интуитивно пришли коренные народы всего мира.

В своих художественных работах я обращаюсь к проблеме нашей амнезии по времени и исследую скрытые в японском ландшафте подводные течения культурной памяти. Ищу места, где с нами говорит прошлое, и записываю свои ощущения на негативы", - говорит Эверетт Браун.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть раритетные фотографии, которые хранятся в Библиотеке Конгресса США. Их сделали в Корее в 1910-х, когда страна была аннексирована Японией.

После русско-японской войны 1904-1905 годах, Япония установила протекторат над Кореей. 1910-го аннексировала ее.