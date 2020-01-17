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пятница, 17 января 2020 10:48

Активисты требуют назначить Закревскую в комиссию по отбору руководителя ГБР

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Активисты требуют назначить Закревскую в комиссию по отбору руководителя ГБР
Закревская может войти в комиссию по отбору главы ГБР. Фото: DW.

17 января общественные правозащитные и антикоррупционные организации призвали назначить адвоката семей Героев Небесной сотни Евгению Закревскую в комиссию по отбору председателя Держбюро расследований.

Среди организаций, которые призывали назначить адвоката Закревскую в комиссию ряд организаций, в частности Движение Честно, Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина, Центр общественного мониторинга и исследований, Антикоррупционный штаб, Институт законодательных идей, Харьковский антикоррупционный центр, Автомайдан и Междисциплинарный научно образовательный центр противодействия коррупции в Украине, сообщает "Общественное Радио".

"В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 11 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований входят, в частности, три человека, которые определены Верховной Радой Украины по представлению Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. Мы, представители общественности, организаций и аналитических центров, которые годами работали в сфере защиты прав человека, борьбы с коррупцией, правоохранительной деятельности и судебной системы убеждены, что в состав конкурсных комиссий й должны войти люди, которые профессионально разбираются в тематике и имеют высокое доверие общества. Мы убеждены, что среди членов конкурсной комиссии должна быть Евгения Закревская", - говорится в заявлении активистов.

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Авторы заявления утверждают, что Закреська достойна выбирать дирекор ГБР и просят Раду рекомендовать ее в комиссию.

"Мы убеждены, что такой человек достоин быть делегированной в состав конкурсной комиссии по отбору руководства органа правопорядка, в сферу компетенции которого, в частности, относятся и преступления, совершенные во время Революции Достоинства и сотни не менее важных дел против топ-чиновников", - указано в тексте заявления.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой. Соответствующее постановление поддержали 340 народных депутатов. Венедиктова прошла в парламент по списку "Слуги народа" под номером 3. Возглавляла комитет по вопросам правовой политики.

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Дата
17
января

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