Акция ЛГБТ закончилась задержанием двух человек

В Черновцах прошла акция по случаю Международного дня противодействия гомофобии. ФОТО: politeka.net

17 мая на акции по случаю Международного дня противодействия гомофобии в Черновцах правоохранители задержали двух человек. Причина – мелкое хулиганство.

"Два человека применили спецсредства слезоточивого действия. Они задержаны, на них составлены соответствующие материалы", – цитирует начальника патрульной полиции Черновицкой области Артура Шкроба издание molbuk.

Социологи обнародовали данные опроса о европейских ценностях в Украине. Как оказалось, 30% украинцев не готовы принимать в своей жизни представителя ЛГБТ-движений. Наиболее толерантно 37,1% опрошенных относятся к ним, если это турист. Только 1,1% респондентов готовы принять, если это член семьи.