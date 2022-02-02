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четверг, 03 февраля 2022 09:15

Агрессор боится большой войны и ищет варианты. Самое интересное в журнале "Країна"

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"Запад не принял кремлевский ультиматум о непринятии Украины в НАТО. Ультиматум – это был обманный удар, как в боксе. Настоящая цель – ослабление Украины. Самый опасный вариант – имплементация Минских соглашений. Москва повышает ставки, чтобы нам казалось божьей благодатью принятие ОРДЛО, проведя там выборы. Но ни при Порошенко, ни при Зеленском им это не удалось. Надо, чтобы власть и дальше не шла на такие шаги, - говорит в интервью журналу "Країна" политтехнолог Петр Охотин.
- В НАТО появились двое полицейских. Плохой – это Великобритания и США. И хороший – континентальная Европа. Этот может сказать: "Ребята, тише. Будем договариваться". Украина получает возможность более широкой игры. Говорим, что мы можем быть мирными, Россия должна только выполнить свою часть договоренностей и уважать права людей. В этом нас поддерживают Франция и Германия. А если Москва скажет "нет" – нам приходят из Британии противотанковые комплексы, из США – "стингеры", и мы говорим: "Окей, будем говорить по-взрослому"
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"Агрессор боится большой войны и ищет варианты"

Александр МИХЕЛЬСОН, публицист

"Изменения происходят в пограничных ситуациях. Должны оказаться над пропастью"

Иван СЕМЕСЮК, художник, музыкант

"В лучшие месяцы зарабатываю до 75 тысяч"

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"Смеясь над моими героями, они смеялись надо мной"

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"Мужчина притворялся глухим и не произнес ни слова"

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Дата
03
февраля

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