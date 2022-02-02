Агрессор боится большой войны и ищет варианты. Самое интересное в журнале "Країна"

"Агрессор боится большой войны и ищет варианты"
Александр МИХЕЛЬСОН, публицист
"Изменения происходят в пограничных ситуациях. Должны оказаться над пропастью"
Иван СЕМЕСЮК, художник, музыкант
"В лучшие месяцы зарабатываю до 75 тысяч"
Андрей БОНДАРУК, бывший мэр Дебальцево, таксист
"Смеясь над моими героями, они смеялись надо мной"
Николай Гоголь, писатель
"Мужчина притворялся глухим и не произнес ни слова"
Дороти ДОУСОН, домохозяйка
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"Трудно воспринимаем пищу как искусство, потому что за ним не слишком следим"
Владимир ЯРОСЛАВСКИЙ, шеф-повар
"За картину купил квартиру на Печерске"
Дмитрий ГОРБАЧЕВ, искусствовед
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