Агрессор боится большой войны и ищет варианты. Самое интересное в журнале "Країна"

"Запад не принял кремлевский ультиматум о непринятии Украины в НАТО. Ультиматум – это был обманный удар, как в боксе. Настоящая цель – ослабление Украины. Самый опасный вариант – имплементация Минских соглашений. Москва повышает ставки, чтобы нам казалось божьей благодатью принятие ОРДЛО, проведя там выборы. Но ни при Порошенко, ни при Зеленском им это не удалось. Надо, чтобы власть и дальше не шла на такие шаги, - говорит в интервью журналу "Країна" политтехнолог Петр Охотин.

- В НАТО появились двое полицейских. Плохой – это Великобритания и США. И хороший – континентальная Европа. Этот может сказать: "Ребята, тише. Будем договариваться". Украина получает возможность более широкой игры. Говорим, что мы можем быть мирными, Россия должна только выполнить свою часть договоренностей и уважать права людей. В этом нас поддерживают Франция и Германия. А если Москва скажет "нет" – нам приходят из Британии противотанковые комплексы, из США – "стингеры", и мы говорим: "Окей, будем говорить по-взрослому"

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

"Агрессор боится большой войны и ищет варианты"

Александр МИХЕЛЬСОН, публицист

"Изменения происходят в пограничных ситуациях. Должны оказаться над пропастью"

Иван СЕМЕСЮК, художник, музыкант

"В лучшие месяцы зарабатываю до 75 тысяч"

Андрей БОНДАРУК, бывший мэр Дебальцево, таксист

"Смеясь над моими героями, они смеялись надо мной"

Николай Гоголь, писатель

"Мужчина притворялся глухим и не произнес ни слова"

Дороти ДОУСОН, домохозяйка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Женщине на войне нужно впахиватьв десять раз больше, чем мужчине" Самое интересное в журнале "Країна"

"Проговорили часа два и он выдает: "Выходи за меня замуж"

Оксана ШАВАРСКАЯ, блоггер, писательница

"Трудно воспринимаем пищу как искусство, потому что за ним не слишком следим"

Владимир ЯРОСЛАВСКИЙ, шеф-повар

"За картину купил квартиру на Печерске"

Дмитрий ГОРБАЧЕВ, искусствовед

Подписаться на журнал "Країна" можно ЗДЕСЬ

Подробности читайте в "Країні" от 3 февраля 2022 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.