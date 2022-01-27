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четверг, 27 января 2022 09:15

"Женщине на войне нужно впахиватьв десять раз больше, чем мужчине" Самое интересное в журнале "Країна"

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Когда началась война, я была студенткой второго курса. Мы через твиттер собирали разведданные, мониторили соцсети. Получали информацию от людей из Донецкой и Луганской областей и передавали нашим военным, рассказывает журналу "Країна" Юлия МИКИТЕНКО, участница российско-украинской войны.

На Майдане наша палатка была у Лядских ворот. Чотова сказала: "Или вы уходите, или осознайте, что вас могут убить, и стойте до конца". Все остались.

17 июля 2015 года мы с мужем Ильей заключили контракт с 25-м батальоном "Киевская Русь". Бригада тогда находилась в зоне АТО на Светлодарской дуге.

В армии если женщина позволит мужчине нести свой автомат – ее репутация потеряна. Выстраивание авторитета начинается с первой секунды. То, как говоришь, двигаешься, что носишь в снаряжении – это все важно. Если мужчина не умеет заряжать магазин – окей, если женщина – выслушает, что ей не место в армии. Если хочешь, чтобы тебя воспринимали на уровне с мужчинами, надо пахать в десять раз больше.

Страха умереть не было. Страшно было попасть в плен. Единственный раз испугалась, когда по радиостанции услышала: "Два триста". Знала, что это мой Илья. Он погиб 22 февраля 2018 года. Услышала, как его командир кричит, что нужны медики и срочная эвакуация. По радиостанции не называют ни позывных, ни имен, но почему-то почувствовала, что это Илья, потому что двое "трехсотых", а он всегда ходил с другом.

Наш последний разговор с Ильей был по телефону за 2 часа до этого. Сказал, что хочет прийти. А я ответила, что нет времени.

 

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