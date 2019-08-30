Адвокаты украинских моряков обнародовали позицию по обмену

Адвокаты будут комментировать только после подтверждения фактов. ФОТО: Укринформ

Адвокаты украинских моряков не комментируют ход возможного обмена между Украиной и Россией.

Об этом в Facebook сообщил их координатор Николай Полозов.

"Официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинских моряков не дают никаких комментариев по этим обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных", - отметил он.

"Мы не комментируем слухи, предположения и по-видимому поддельную информацию. Официальный комментарий будет тогда, когда все факты подтвердятся", - написал Полозов.

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Россияне, которых планируют передать РФ в рамках обмена с Украиной, до сих пор находятся в СИЗО. Об этом заявил их адвокат Валентин Рыбин. Офис президента заявил, что переговоры по обмену пленными еще продолжаются. Информация о завершении обмена - ложная. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также отметила, что переговоры продолжаются. Некоторые СМИ информировали об окончании обмена, впрочем вроде как освобожденные из российского плена украинцы не прилетели в аэропорт "Киев", как анонсировали ранее.