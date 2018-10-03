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среда, 03 октября 2018 20:48

Адвокат Сущенко добился встречи с подзащитным

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Адвокат Сущенко добился встречи с подзащитным
Россияне пустили к Сущенко его адвоката. Фото: Styler

Адвокат незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин все же смог попасть к своему подзащитному.

Кроме того, правозащитнику удалось оформить с осужденным документы, по которым он будет иметь право в течение месяца посещать его как представитель Сущенко в ЕСПЧ, передает Укринформ.

"Только побывав у Романа Сущенко в тюрьме. Где-то больше часа заполняли с ним разные бумаги, заявления. Теперь я могу посещать Сущенко как его представитель в ЕСПЧ. Это разрешение действует в течение месяца. И раз в месяц нужно будет писать подобный набор документов. Это стало возможным благодаря публичности, широкому освещению происходящего, журналистами, за что я им благодарен ", - рассказал Фейгин.

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По словам адвоката, такой порядок определен во время пребывания Сущенко в СИЗО.

Ранее, Марк Фейгин сообщил, что россияне не допустили его к Сущенко. Также правозащитник отметил, что осужденного скоро могут отправить на этап.

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