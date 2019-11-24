Адвокат семей героев Небесной сотни голодает 3 суток. К ней присоединились двое активистов

Адвокат добавила, что 22 ноября объявили голодовку против уничтожения дел Майдана также активисты Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево Фото: Історична правда

Адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская голодает уже 3 суток против недопущения остановки расследования дел Майдана.

"Три дня # НемаеСлидства в # СправахМайдану 23.11.2019. Минус 1,9 кг с начала голодовки. Сегодня сравнила количество следственных УСР состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 - с 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования # СправМайдану худеют вместе со мной ", - написала Закревская в Facebook.

Адвокат добавила, что 22 ноября объявили голодовку против уничтожения дел Майдана также активисты Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов призвал украинцев поддержать адвоката по делам Майдана, которая объявила голодовку

Закревская призвала писать, звонить, тегать знакомых депутатов и требовать от них созыва внеочередного заседания ВР и рассмотрения поправки №318 к законопроекту №2116 об усовершенствовании деятельности ГБР.

Адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принятия ВР поправки, которая позволит продолжить расследование дел Майдана после потеряете 20 ноября Генпрокуратура следственных функций. Расследованием дел Майдана занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Но с 20 ноября прокуратура потеряла полномочия на расследование уголовных производств, и управление Горбатюк был расформирован. В сентябре в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, в него вошли три отдела. До конца ноября большую часть дел о событиях на евромайдан должны были передать для расследования в ГБР, а также СБУ, Нацполицию и НАБУ. В ГПУ сообщали, что сотрудникам управления специальных расследований предложили либо перейти на работу в ГБР, чтобы и дальше заниматься расследованием майдановских дел, или после аттестации продолжить работу в ГПУ в новом департаменте процессуального руководства по делам Майдана. 15 ноября Рада начала рассматривать законопроект №2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.