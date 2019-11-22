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пятница, 22 ноября 2019 20:23

"Расследование преступлений против Майдана тормозит уже новая власть" - адвокат

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&quot;Расследование преступлений против Майдана тормозит уже новая власть&quot; - адвокат
Павел Дикань: Отсутствие специализированной инстанции на базе ГБР и неприятие поправки фактически выглядит как преднамеренный слив дел Майдана. Фото: Эспрессо

Генеральная прокуратура расследовала преступления, которые произошли на Майдане, почти шесть лет. Сейчас требуют передать их в ГБР, это выглядит, как идея выбросить дела на ветер.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua адвокат семей "Небесной сотни" Павел Дикань.

"Надо создавать специальное управление на базе Государственного бюро расследований, переводить туда конкретных следователей, что занимались в ГПУ избиением и убийствами во время Революции достоинства. У них сформирована за годы картина преступления. Новым людям понадобится большое количество времени, чтобы погрузиться в эти дела. Отсутствие специализированной инстанции на базе ГБР и неприятие поправки фактически выглядит как преднамеренный слив дел Майдана. Новая власть бросалась громкими заявлениями, что они будут продолжать эти расследования, критиковали в этом контексте своих предшественников, но на практике видим, что это просто слова. Все содействие предыдущей власти закончились пшиком - никакого подозрения или обвинения. Сейчас ситуация повторяется", - считает он.

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Не могли завершить расследование раньше, потому что не имели поддержки власти, вспоминает адвокат.

"Все, что удалось сделать, было вопреки политикам, а не благодаря им. Была надежда, что со сменой власти изменится и отношение к расследованию. Но, очевидно, этого будет.

Именно отсутствие заинтересованности со стороны президента, парламента, руководства правоохранительных органов было главным препятствием для расследования шесть лет назад. Оно сохраняется и сейчас", - добавляет Павел Дикань.

20 ноября в результате реформы Генеральная прокуратура потеряла следственные функции. Теперь преступления против участников Революции достоинства 2013-2014 годов должна расследовать Государственное бюро расследований.

К этому Верховная Рада не поддержала поправку, которая позволила бы перейти следователем дел Майдана из прокуратуры в ГБР по упрощенной процедуре. Это парализует следственный процесс.

"С 20 ноября следствие по делам Майдана остановят на неопределенное время. Следующая попытка проголосовать за поправку только 3 декабря. То есть с 20 ноября у нас уже" черная дыра ". Передавать дела никому, никуда, и поэтому следствие останавливается", - написала адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская в Фейсбуке. Она объявила голодовку, пока не примут поправку.

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