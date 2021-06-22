А вы заметили проблемы? В работе Google произошел глобальный сбой

В работе Google произошел глобальный сбой.
Пользователи массово жалуются на проблемы в работе поисковой системы, сообщает портал Downdetector.
Больше всего сбоев зафиксировали в США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Есть проблемы и в Украине.
У 72% пользователей, сообщивших о сбое, есть проблемы с доступом на сайт. У остальных - со входом в аккаунты.
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В работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой. Это повлияло на доступ к платформе. О сбоях в приложении сообщили около 40 тыс. пользователей. Их фиксировали в США и Европе.
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