А вы заметили проблемы? В работе Google произошел глобальный сбой

В работе Google произошел глобальный сбой.

Пользователи массово жалуются на проблемы в работе поисковой системы, сообщает портал Downdetector.

Больше всего сбоев зафиксировали в США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Есть проблемы и в Украине.

Автор: Downdetector Перестал работать поиск

У 72% пользователей, сообщивших о сбое, есть проблемы с доступом на сайт. У остальных - со входом в аккаунты.

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В работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой. Это повлияло на доступ к платформе. О сбоях в приложении сообщили около 40 тыс. пользователей. Их фиксировали в США и Европе.