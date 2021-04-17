В работе Twitter произошел масштабный сбой

В соцсети Twitter произошел сбой. Фото: Reuters

В работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой.

Это повлияло на доступ к платформе, сообщает Downdetector.

О сбоях в приложении сообщили около 40 тыс. пользователей. Сбои фиксировали в США и Европе.

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На официальной странице Twitter отметили, что работают над решением этой проблемы.

По состоянию на 16:00 проблемы с доступом к соцсети продолжаются. В частности, при попытке зайти на страницу соцсети, выбрасывает из своего аккаунта. Зайти в него повторно невозможно, поскольку страница хаотично и непрерывно перезагружается.

17 марта произошел сбой в работе поисковой системы и сервисов Google. Не работал также сервис электронной почты Gmail, попытка соединиться заканчивалась разрывом.