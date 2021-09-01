"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс

Иосиф Зисельс: "Российская сторона начинает Холокост не с Берлина, а с Бабьего Яра". Фото: Тарас Подолян

Цель российского проекта "Бабий Яр" – убедить всех, что Холокост начался с Киева. Российская сторона вспоминает только о расстрелах евреев, игнорируя погибших других национальностей.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс.

"Нарратив российской стороны токсичен, он противоречит украинскому взгляду на Вторую мировую войну и Холокост, – говорит он. – Историки Владимир Вятрович, Виталий Нахманович и Иван Патриляк раскритиковали его еще в 2017 году. Создается определенный образ – есть Бабий Яр, в котором в сентябре 1941 года начались убийства. Причем речь шла только о еврейских жертвах. Других погибших не вспоминали. Украинский проект изначально рассматривал всех погибших".

Российский проект косвенно убеждает, что Холокост начался с Киева. Но еще в августе 1941 года в Каменец-Подольском расстреляли 23-27 тысяч евреев. В июле уничтожали их во Львове. Но российская сторона начинает Холокост не с Берлина, а с Бабьего Яра, отмечает правозащитник.

И еще одна важная деталь, с которой не согласны украинские ученые – вопрос коллаборации местного населения с оккупантами. "Я против термина "коллаборация" в украинском измерении. В отличие от европейских государств, Украина в то время не имела государственности. Было почти пять миллионов советских военнопленных. Из них около двух миллионов согласились на сотрудничество с нацистами. Кремль умалчивает, что россияне больше всего сотрудничали с немцами", – говорит он.

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От революции до войны 20 лет длился тотальный красный террор. Людей массово расстреливали и отправляли в лагеря. Из них освободился один из десятка. Это объясняет, почему так много людей сотрудничало с нацистами. И коллаборационисты прежде всего были советскими гражданами, сформированными репрессивным режимом и коммунистической пропагандой, отмечает Зисельс.

"На 29 сентября 1941 года, когда начались расстрелы в Бабьем Яру, в Киеве было около 300 местных полицаев. В Бабьем Яру их не было. Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал, что там были украинцы. Опроверг его заявление. В Яру были два батальона немецкой военной полиции, известны их номера", – подчеркивает он.

Чтобы выработать собственный взгляд на историю и на будущее, нужен национальный консенсус, утверждает диссидент.

"70-80 процентов граждан должны мыслить в одном направлении по главным вопросам. С вариациями, но с общим видением Украины как части цивилизованного мира. Пока нет консенсуса, эти позиции защищает гражданское общество", – заключает Зисельс.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте в журнале "Країна"

Ассоциация еврейских организаций и общин Украины подала иск в Окружной административный суд города Киева на деятельность Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Среди требований иска – не допустить проведения строительных работ на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловском православном кладбище, расположенным в пределах территории Бабьего Яра в Киеве. Ранее благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительство ведет частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".