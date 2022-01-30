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воскресенье, 30 января 2022 12:28

"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка

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&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
Раньше Шишкина работала на канале Медведчука Live. Фото: Скриншот с видео

Помощник главного редактора на государственном канале "Рада" Полина Шишкина живет в Украине и ненавидит украинский язык.

Раньше она работала на канале Медведчука Live. Об этом сообщил блоггер Сергей Стерненко в Telegram.

"За наши же налоги команда Зеленского понабирала на государственный канал кучу разных пророссийских пропагандистов. Поэтому такая позиция Полины – не странность, а закономерность. И подобных заявлений будет еще много", – отметил Стерненко.

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15 декабря государственный телеканал "Рада" работал в формате телемарафона. "Радой" занимается Алексей Семенов – бывший продюсер подсанкционных телеканалов "112 Украина" и NewsOne, связанных с Медведчуком.

В четырех фракциях возмущались работой парламентского канала.

На государственном телеканале "Рада" начали хвалить самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко и армию РФ, которая "помогает" Казахстану. Отрывок из эфира выложил в Facebook блоггер Сергей Стерненко.

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