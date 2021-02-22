"95 квартал" выпустил пародию на Марченко

В сети вспомнили о пародию студии "Квартал 95" на телеведущую, жену нардепа Виктора Медведчука Оксану Марченко, которая недавно заявила о вступлении в ОПЗЖ.
Видео 2014 года опубликовали в Telegram-канале Pavlovsky News. На нем актриса Елена Кравец в образе Марченко обращается к украинцам. Режиссеры просят ее добавить эмоций и показать слезы.
"Мой левый глаз плачет за восток, правый-за запад, а из носа течет за Крым", - говорит героиня видеоролика.
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Против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко ввели санкции на 3 года. Марченко отрицает российскую агрессию на Востоке и незаконную деятельность в оккупированном Крыму, она уверяет, что любит Украину и теперь будет вести политическую деятельность в партии ОПЗЖ.
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