Марченко отреагировала на введенные против нее санкции. Фото: Instagram

Скандальная жена нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о вступлении в ОПЗЖ.

Действия СНБО и президента Владимира Зеленского она считает беззаконными. Об этом она заявила в своем видеообращении.

Ведущая заверила, что они с мужем делают все для того, чтобы Украина была мирной и успешной.

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Марченко вспомнила, что действующий президент летом 2003 года вместе с командой "Квартал 95" обратился к ней с просьбой о трудоустройстве. Тогда она якобы способствовала, чтобы комедийная программа появилась в эфире канала "1+1".

Одиозная ведущая также назвала себя и свою семью "будущим мирной и успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо".

Несмотря на то, что Марченко отрицает российскую агрессию на Востоке и незаконную деятельность в оккупированном Крыму, она уверяет, что любит Украину и теперь будет вести политическую деятельность в партии ОПЗЖ.

Совет нацбезопасности Украины поручила вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода Самара - Западное направление, которое в 2017 году присвоило окружения Виктора Медведчука. Соответствующее решение приняли на совещании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского.