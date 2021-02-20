Марченко заявила о вступлении в ОПЗЖ

 
Ексклюзивы
1/5
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 603
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 2826
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 612
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 207
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 297
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 342
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2466
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 882
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
8
3
7
5
4
13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России
13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России
&quot;Слуга&quot; пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
"Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
&quot;Люблю тебя не смотря на все табу&quot; - сделали смешные валентинки с политиками
"Люблю тебя не смотря на все табу" - сделали смешные валентинки с политиками
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Видео
Все видео
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Притула о политике: Я в игре
Притула о политике: Я в игре
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 342
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1620
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 270
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2007
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 495
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
суббота, 20 февраля 2021 16:50

Марченко заявила о вступлении в ОПЗЖ

  Комментировать
Марченко заявила о вступлении в ОПЗЖ
Марченко отреагировала на введенные против нее санкции. Фото: Instagram

Скандальная жена нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о вступлении в ОПЗЖ.

Действия СНБО и президента Владимира Зеленского она считает беззаконными. Об этом она заявила в своем видеообращении.

Ведущая заверила, что они с мужем делают все для того, чтобы Украина была мирной и успешной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма

Марченко вспомнила, что действующий президент летом 2003 года вместе с командой "Квартал 95" обратился к ней с просьбой о трудоустройстве. Тогда она якобы способствовала, чтобы комедийная программа появилась в эфире канала "1+1".

Одиозная ведущая также назвала себя и свою семью "будущим мирной и успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо".

Несмотря на то, что Марченко отрицает российскую агрессию на Востоке и незаконную деятельность в оккупированном Крыму, она уверяет, что любит Украину и теперь будет вести политическую деятельность в партии ОПЗЖ.

Совет нацбезопасности Украины поручила вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода Самара - Западное направление, которое в 2017 году присвоило окружения Виктора Медведчука. Соответствующее решение приняли на совещании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Марченко заявила о вступлении в ОПЗЖ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Горящий поезд проехал 7 км

Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест

В Украине чтят память Героев Небесной сотни

Самое читаемое
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 22707
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
15
 Просмотров: 14031
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
7
 Просмотров: 11835
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
5
 Просмотров: 10449
&quot;Наконец я умру&quot; - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа
"Наконец я умру" - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа Просмотров: 7911
Политика
Зеленского просят запретить TikTok
Зеленского просят запретить TikTok Просмотров: 189
13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России
13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России
8
 Просмотров: 360
Зеленский пообещал начать строительство Музея Революции Достоинства
Зеленский пообещал начать строительство Музея Революции Достоинства Просмотров: 126
Медведчук отреагировал на санкции и назвался законопослушным гражданином
Медведчук отреагировал на санкции и назвался законопослушным гражданином Просмотров: 1188
Созывают внеочередное заседание Рады - назвали причину
Созывают внеочередное заседание Рады - назвали причину Просмотров: 684
Больше всего комментируют
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
1
Стоматологу из Ровно сообщили о подозрении за избиение детей
1
"Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
Голосов: 5734
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть