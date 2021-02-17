8% школьников хорошо знают о Революции достоинства

Украинские школьники мало знают о Революцию достоинства. Фото: slovoidilo.ua

В Украине 15% школьников вообще не знают о Революцию достоинства, а вот хорошо разбираются в этих событиях только 8%.

Такие данные общенационального исследования объявила руководитель Украинского центра изучения общественного мнения "Социоинформ" Наталья Зайцева-Чипак.

В рамках исследования были опрошены 1,2 тыс. школьников 6-11 классов из всех областей Украины. Среди них о Революцию достоинства слышали 84,8%. 8% считают, что хорошо информированы. 36,4% мало знают о событиях того времени. 40,4% сказали, что слышали об этих событиях, но почти ничего не могут о них рассказать. 15,2% вообще не понимают, о чем идет речь.

Больше всех информированы о Революцию достоинства жители западного региона и центрального, в меньшей степени - востока и юга страны.

События на Майдане в феврале 2014 года безусловно поддерживают 31% школьников, категорически не поддерживают - 6%, а 32,1% имеют нейтральное отношение, говорят, что над этим не задумывались. Еще 8% респондентов ответили, что им безразлично и 8% - затруднились с ответом.

"Такая неопределенная позиция объясняется отчасти недостатком компетенции или заинтересованностью этой тематикой. Но достаточно много детей объясняли это тем, что во время Революции достоинства погибло много людей. Это поколение, для которого одной из основных ценностей жизнь человека. И для них неприемлемы агрессия и тем более смерть", - пояснила Зайцева-Чипак.

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Социологи также узнали, что больше всего влияет на отношение школьников к Революции достоинства. 40% опрошенных сказали, что для них авторитетным источником является семья. 32% - учителя истории. 17% - ориентируются на телепрограммы. 15% - на публикации в соцсетях, 8% - на мнения друзей, 8% - на художественную литературу, 2% - на своих кумиров. 10% затруднились ответить, а 10% сказали, что для них никто и никакой источник информации не является авторитетным.

77,7% опрошенных школьников считают, что стоит отмечать, хранить память о Революцию достоинства, 7,2% - сказали, что не стоит.

Проходит 7 лет с тех пор, как в Украине продолжались события Революции достоинства. Украинцы собирались на Майдан для того, чтобы отстаивать свое право на свободу и достойную жизнь. Среди них был и священник Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовской области. Он вместе с неравнодушными земляками поехал в Киев в первые дни. Сейчас рассказал, как все было.