"Первые дни казались романтическими" - майдановец о начале Революции

Иван Гальо поехал на Майдан в первые дни вместе с единомышленниками. Фото: Валерий Шмаков

Проходит 7 лет с тех пор, как в Украине продолжались события Революции достоинства. Украинцы собирались на Майдан для того, чтобы отстаивать свое право на свободу и достойную жизнь.

Среди них был и священник Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовской области.

Он вместе с неравнодушными земляками поехал в Киев в первые дни.

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"Еще 22 ноября отправился в Киев вместе с единомышленниками из нашего района. Ехали микроавтобусом, собралось человек 9. Представить не могли, что ситуация будет настолько серьезная в будущем. Первые дни казались спокойными, даже романтичными. Неожиданно встретил на Майдане старшего сына. Признался, что с друзьями из колледжа добирались в Киев на попутках. Было странно видеть его там, но одновременно гордился", - рассказывает Иван Гальо.

Он был свидетелем событий Революции достоинства от первых и до последних дней. Впоследствии война, волонтерство, капеланство тоже не обошли его стороной.

Полное интервью с Иваном Гальом читайте в журнале "Країна" от 28 января.

1 декабря на Аллее Небесной сотни в Киеве появился новый символ для памяти погибших на Майдане - Колокол достоинства. Присоединились к его открытию родственники погибших. Этот день для установления памятника выбрали неслучайно.