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среда, 07 апреля 2021 05:11

60% внутренних переселенцев составляют женщины - заместитель министра

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60% внутренних переселенцев составляют женщины - заместитель министра
Джапарова сообщила статистику переселенцев. Фото: Укринформ

Женщины составляют 60% внутренних переселенцев.

"60% из почти 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, в том числе и я - представительница крымскотатарского народа", сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время виртуального саммита молодых женщин-мусульманок в рамках работы Экономического и Социального Совета ООН рассказала о последствия продолжающейся российской вооруженной агрессии против Украины.

Она рассказала, что задержание и заключение граждан Украины, преимущественно представителей крымскотатарского народа, приводит к тому, что значительное количество семей остаются без мужей, дети остаются без родителей, и бремя обеспечения этих семей, борьбы за освобождение мужчин, ложится на плечи женщин - жен, матерей и дочерей.

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Крымчане, которые выехали из-за российской агрессии, вернутся в свою малую родину с новым опытом, говорит председатель крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев. Чтобы освободить Крым от российского влияния после деоккупации, на полуостров должны вернуться все переселенцы.

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