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пятница, 04 сентября 2020 17:31

5-метровые трансформеры и сказочные существа - на ВДНХ заработал роботопарк
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В Киеве открыли экспозицию роботов. Она работает на ВДНХ. Там можно увидеть девять самых популярных представителей современного роботомира, известного из комиксов и видеоигр.
 

Роботовыставка "Восстание роботов" — это посвящение сказочному миру машин, в котором в детстве хотя бы однажды побывал каждый взрослый. Вырастая, дети забывают о сверхчеловеческих способностях роботов. Со временем, в жизни взрослых, сказочные существа превращаются из фантастических супергероев в обычную технику для ежедневной помощи, но только не в роботопарке ВДНГ. Все экспонаты, которые можно увидеть здесь, прибыли на территорию Экспоцентра прямиком из детских мечтаний и сказочных фантазий.

 

Для того чтобы даже взрослые вспомнили про уникальность и подвиги роботов, все они выполнены в оригинальном размере. Высота фигур от 3-6 метров. Каждый робот имеют уникальное строение, характер и наделен фантастическими способностями: умением летать и сверхбыстро бегать, а иногда и превращаться в другие предметы.


Есть на выставке и кинематографическая сцена космической битвы. Обломки машин рассказывают про прошлую, отважную жизнь роботов. Эти декорации, обязательный инструмент лазерных боев — сверхсовременные бластеры и другие сюрпризы — со дня на день также будут доступны для маленьких посетителей и их интерактивных игр на территории роботопарка.

Экспозиция "Восстание роботов" пробудет на ВДНГ до 1 ноября. Выставка работает в парковой зоне между первым и третьим павильонами, ежедневно с 10:00 до 21:00.

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