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четверг, 19 сентября 2019 15:47

5 телеканалов с логотипом "112" получили предупреждения

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5 телеканалов с логотипом &quot;112&quot; получили предупреждения
5 телеканалов получили предупреждение из ретранслювання "112 канала". Фото: vybor.ua

5 телеканалов получили предупреждение из-за ретранслювання "112 канала" от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Среди них ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ", пишет ukrinform.ua.

Вместо собственных логотипов телеканалов использовали "112 канал". На каналах аналитические и публицистические программы транслировались по почти 23 ч вместо 2 ч 30 мин по лицензии.

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"Мы регулярно проводим мониторинги на соблюдение условия конкурса и программы концепции, которые нужно выполнять. Телеканалы их не исполняют довольно давно. Очередным мониторингом речи от 19 июля 2019 зафиксированы признаки нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Соответственно мы осуществили внеплановую проверку с 22 августа по 23 августа. И зафиксировали нарушения ", - говорит Сергей Костинский, член совета.

В совете добавляют, что нарушения носят давний и систематический характер.

Будущие депутаты от "Слуги народа" ходят на эфиры телеканалов кума президента России Виктора Медведчука учитывая имеющиеся рейтинги и желания убеждать зрителей.

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