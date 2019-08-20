СБУ расследует уголовное производство по каналу "112 Украина" - СМИ

За ситуацией вокруг телеканала стоит якобы глава Офиса президента Андрей Богдан. Фото: https://censor.net.ua

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении информационного телеканала "112 Украина". Сделали это по заявлению его бывшего владельца Андрея Подщипкова, который недавно вернулся в Украину пишет "theБабель".



В июле он обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, назвав себя единственным законным владельцем медиаресурса. Кроме того, заявил о рейдерском захвате и призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке канала от имени Порошенко.

По словам двух источников издания "theБабель", СБУ возбудила уголовное производство по 112 канала по статье 206 УК - противодействие законной хозяйственной деятельности.

В рамках следствия СБУ просит также Юрия Луценко ходатайствовать об аресте имущества телеканала. Генпрокурор, как утверждает источник в его окружении, отказывается это делать.

Луценко на вопрос theБабеля ответил: "Моя позиция - арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозу территориальной целостности. Все остальное - неприемлемо для демократии. Этот принцип я говорил по отношению к" 1 + 1 ", так же буду действовать и здесь".

В. и. о. председателя СБУ Иван Баканов комментировать ситуацию отказался, сообщив, что это тайна следствия.



Кроме того, по данным "theБабель", по ситуации вокруг телеканала стоит якобы глава Офиса президента Андрей Богдан, который хочет получить контроль над медиаресурсом и вывести его из сферы влияния соратника Владимира Путина Виктора Медведчука.

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Пидщипков выехал из Украины, заявив о давлении со стороны власти. Находясь за границей, телеканал в апреле 2018-го продали Эдуарду Кацу, а в декабре того же года новым владельцем стал Тарас Козак. Оба фигуранта связывают с политиком Виктором Медведчуком.