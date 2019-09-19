5 телеканалов с логотипом "112" получили предупреждение

5 телеканалов получили предупреждение из ретранслювання "112 канала". Фото: vybor.ua

5 телеканалов получили предупреждение из-за ретранслирования "112 канала" от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Среди них ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ", пишет ukrinform.ua.

Вместо собственных логотипов телеканалов использовали "112 канал". На каналах аналитические и публицистические программы транслировались по почти 23 ч. вместо 2 ч. 30 мин. по лицензии.

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"Мы регулярно проводим мониторинги на соблюдение условия конкурса и программы концепции, которые нужно выполнять. Телеканалы их не исполняют довольно давно. Очередным мониторингом вещания от 19 июля 2019-го зафиксированы признаки нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Соответственно, мы осуществили внеплановую проверку с 22 августа по 23 августа. И зафиксировали нарушения", - говорит Сергей Костинский, член Нацсовета.

В совете добавляют, что нарушения носят давний и систематический характер.

Будущие депутаты от "Слуги народа" ходят на эфиры телеканалов кума президента России Виктора Медведчука, учитывая имеющиеся рейтинги и желание убеждать зрителей.