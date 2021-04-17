35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти

26 апреля проходит 35 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества - взрыва на Чернобыльской АЭС. Красноречивым напоминанием об этой трагедии является Припять - город-легенда, где поселились боль и воспоминания.

Как сейчас выглядит некогда первый в Украине город энергетиков, - показал в Facebook фотокорреспондент Эльдар Сарахман.

"Припять сегодня. Город был в идеальном месте. Был", - написал Сарахман.

Фото: Ельдар Сарахман

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Припять стал туристической достопримечательностью. В городе проводят платные экскурсии. О трагедии на ЧАЭС снимают фильмы и сериалы. В частности телевизионная компания HBO сняла сериал "Чернобыль", посвященный трагедии и ликвидации ее последствий.