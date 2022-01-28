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суббота, 29 января 2022 03:01

29 января именины празднуют верные и честные мужчины

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29 января именины празднуют верные и честные мужчины
В народном календаре 29 января – Петра Вериги. Фото: pinterest.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Максим, Петр, Иван и Георгий.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Иван - с древнееврейского означает "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. В частности, ценят верность и преданность.

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Георгий - происходит от древнегреческого слова "георгос" - "хлебороб". Это хорошие собеседники и верные друзья, которые могут хранить секреты. Они дружелюбны и быстро забывают обиды. У них складывается счастливая супружеская жизнь. Однако Георгий не прощает лжи.

Максим – означает "самый большой". Он любит общение с женщинами и часто до брака имеет богатый опыт в отношениях. Максимы могут быть умелыми строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и политиками. Они открыты, дружелюбны и мужественны. Часто ошибаются в людях, ведь видят в них только хорошее.

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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