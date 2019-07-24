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четверг, 25 июля 2019 07:00

25 июля: чего лучше остерегаться в этот день

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25 июля: чего лучше остерегаться в этот день
Посвятите любимым больше внимания. Тогда к вечеру вас будет сопровождать приподнятое настроение. Фото: slovofraza.com

25 июля следите за тем, чтобы работа не отнимала всю вашу энергию. Посвятите время детям и любимым. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утренние часы будут пробуждать творческое вдохновение, - говорит астролог. - Не проспите волшебного рассвета. Посвятите любимым больше внимания. Тогда к вечеру вас будет сопровождать приподнятое настроение. Развивайте свои способности. Поздним вечером назначайте свидания. Время сказать дорогим людям о самом важном".

Овен

Возможны изменения условий финансирования вашей работы. Не принимайте пока решений по дальнейшей деятельности. Наблюдайте. Анализируйте.

Телец

День утерянных вещей. Будьте внимательны в магазинах и в транспорте. Убытки могут принести и шалости детей.

Близнецы

Жесткая конкуренция заставит вас идти на дополнительные расходы. Не пора беспокоиться о повышении заработка. Позаботьтесь о сохранении существующих доходов.

Рак

Не увидит выгоды. Поэтому не будете доверять новым финансовым предложениям. Рисковать действительно не следует. Выигрыша не будет.

Лев

Проблем с финансами не будет. Денежные операции могут проходить с небольшими задержками. Отложите некоторую сумму на поддержание здоровья.

Дева

В течение дня заметных изменений к лучшему не предвидится. Денег не хватает на обеспечение привычного уровня жизни. Не радуйтесь возвращению в вашу жизнь бывших возлюбленных. С ними вернутся и неприятные воспоминания.

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Весы

Ожидается очередное пополнение вашего бюджета. Доходы остаются стабильными. Проверяйте правильность заполнения финансовых документов.

Скорпион

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Вы не будете понимать мотивов поступков любимых. Ощущение растерянности испортит настроение. Но серьезных причин для переживаний не будет.

Стрелец

Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Это не ваш день. Поэтому надеяться на увеличение прибыли не стоит. Процесс воспитания детей доверьте партнеру. Вы не сможете оставаться последовательными в требованиях к малышам.

Козерог

Рискуете спустить много средств на удовлетворение собственных прихотей. Думайте о следующем дне. Ведите плановую экономику.

Водолей

Карман не будет серьезно пополняться. И ваши изобретения могут вскоре принести достойный доход. Работайте на перспективу.

Рыбы

Будет наблюдаться увеличение финансового дефицита. Изменить ситуацию к лучшему пока не получится. Подождите немного. Не высказывают материальных претензий партнерам. Эта тема легко перерастет в конфликт. Поговорите о чем-то приятном за ужином.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
25
июля

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