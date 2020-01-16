2019 год стал одним из самых жарких в истории человечества

В ВТО убеждены, что на протяжении последних десятилетий температура на Земле постоянно растет. Фото: seminars.dtkt.ua

По наблюдениям ученых, прошедший 2019 год стал вторым в списке самых жарких лет.

К такому выводу пришли на основе опытов Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является специализированным учреждением ООН, пишет Reuters.

ВМО опиралась на данные Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) и метеорологической службы Великобритании.

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В 2019 году среднегодовая глобальная температура воздуха на 1,1 градуса была больше средних температурных показателей в доиндустриальную эпоху. Жарче было только в 2016 году.

В ВТО убеждены, что на протяжении последних десятилетий температура на Земле постоянно растет.

"С 1980-х каждое десятилетие было теплее предыдущего", – отмечается в заявлении.

Исследователи считают, что эта тенденция будет продолжаться. Если нынешние темпы сохранятся, будет рост концентрации парниковых газов, то к концу столетия показатель среднегодовой температуры превысит доиндустриальный уровень на 3–5 градусов.

Именно поэтому метеорологи прогнозируют частые случаи экстремальных погодных условий в течение 2020 года и в последующие десятилетия.

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги теплого года в столице за 139 лет. По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,6°С, что на 2,9°С превышает климатическую норму, и таким образом, он оказался рекордным с 1881 года.