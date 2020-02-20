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четверг, 20 февраля 2020 12:46

200 "минималок": гендиректор Укрпочты сказал, сколько зарабатывает за месяц

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200 &quot;минималок&quot;: гендиректор Укрпочты сказал, сколько зарабатывает за месяц
Зарплата Смелянского установлена постановлением Кабинета министров. Фото: Обозреватель

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что его заработная плата привязана к зарплате почтальона.

"Это 200 раз минимальная зарплата. 836 тысяч гривен в месяц", - сказал Смилянский, об этом сообщает канал "Украина 24".

По его словам, это сумма до вычета штрафов. Глава Укрпочты добавил, что для руководителя госпредприятия один случай с финмониторинга может стоить 204 тыс. грн штрафа.

"Я заплатил за последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали с налогами из-за компьютерных проблем".

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Глава Укрпочты также добавил, что его зарплата установлена ​​постановлением Кабинета министров.

В 2018 году зарплата Смилянского составила почти 572 тыс. грн ежемесячно, в 2019-м - около 1,4 млн грн.

Руководителя Укрпочты Игоря Смилянского обвиняют в антиукраинских взглядах его родителей. Топ-менеджер госпредприятия ответил на это в соцсетях, что не разделяет взглядов родных.

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