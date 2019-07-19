19 июля: что можно и чего не стоит делать этого дня

В пятницу 19 июля дела будут идти хорошо. Жаловаться на трудности не придется. Фото: stb.ua

19 июля - день научных открытий. Проводите интересные исследования. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Узнавайте что-то новое. Путешествуйте. Занимайтесь спортом. Звезды будут способствовать смельчакам и изобретателям, - говорит астролог. - Не стоит долго колебаться. Реализуйте собственные идеи быстро. Но не забывайте хорошо проанализировать последствия своих действий. Откажитесь от острых блюд. Не употребляйте алкоголя. Храните ясность ума".

Овен

Карьерный рост не за горами. Продемонстрируйте шефу свои способности. Добивайтесь повышения.

Телец

Вам придется взять на себя финансовое обеспечение близких людей. В результате деньги будут быстрее расходиться. Дополнительный подработок не помешает в такой ситуации.

Близнецы

Принципиальных изменений в финансовом обеспечении не будет. Придется экономно распределять деньги. Бытовую технику покупать не пора. Проведите вечер за любимыми занятиями. Позвольте милым пообщаться с друзьями.

Рак

Дела будут идти хорошо. Жаловаться на трудности не придется. Придерживайтесь буквы закона. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Лев

Заработки задержатся. Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в рассрочку. Время заботиться о карьерном росте.

Дева

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о сохранность денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета. Вы не готовы к кардинальным изменениям в своей жизни. Поэтому не следует вести с любимыми разговор о переезде в отдельное помещение. Отложите эту тему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ждать от недели с лунным затмением - астролог

Весы

Не спешите отдавать залог на приобретение недвижимости. Вы можете потерять эти деньги. Условия продажи будут меняться.

Скорпион

Никаких финансовых катаклизмов не предвидится. Снижайте свою социальную активность. Сейчас большего внимания потребует ваш дом. Порадуйте домашних вкусным ужином.

Стрелец

Не допускайте спешки при проведении денежных операций. Так вы можете дважды оплатить одну услугу или товар. Проверяйте чеки и сдачу.

Козерог

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества купленных товаров приятно удивит.

Водолей

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. Однако на выигрыш надеяться не стоит. К вам придут только заработанные деньги.

Рыбы

Финансовый вопрос будет стоять остро. Имеющаяся в кармане сумма не будет обеспечивать ваших потребностей. Направленные на улучшение ситуации усилия окажутся напрасными. Подождите.

Астролог назвала знаки, которые будут зарабатывать больше других.