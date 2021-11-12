14 ноября чтят память целителей Космы и Дамиана

14 июля православная церковь чтит память святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.

Gazeta.ua предлагает более подробно ознакомиться с жизнью святых.

Косма и Дамиан родом из Малой Азии (ныне Турция). Их отец-язычник умер, когда они были еще малы. А мать Феодотия решила остаться вдовой на всю жизнь. Она начала заботиться о том, как угодить Богу. Феодотия учила детей страху Божию с малых лет. А когда они подросли, отдала их к богобоязнительному человеку, главной наукой у которого было Священное Писание. Имея большую любовь к людям, братья учили и врачебную науку, узнавали о целебных свойствах растений.

Они выучились на врачей и в округе не было лучших целителей как Косма и Дамиан. Всех они лечили бесплатно, потому их называли бессеребренниками. Исцеляя язычников, обращали их к истинному Богу, при этом говорили больным, что излечивают не они, а сила Божия.

Об этом узнал римский император Карин, который был ярым поклонником римских богов. Он послал к братьям своего наместника Лизия, чтобы тот убедил, что единого Бога нет.

Автор: ivano-frankivsk.church.ua Чудотворцы Косма и Дамиан

Когда братья были приведены Лизием на суд к императору Карину, тот был тяжело болен. Зная, что это неотразимые врачи, он попросил их о помощи. Косма и Дамиан, помолившись о царе земном Царю Небесному, исцелили Карина. Тот из благодарности за свое спасение отпустил братьев с миром.

Косму и Дамиана чествуют как покровители святости и нерушимости христианского брака и семейной жизни. Кроме того, они являются покровителями и детей. К ним молятся в начале обучения, и в любое время, чтобы святые укрепили слабые детские силы и помогали их правильному развитию.

В народе 14 ноября называют девичьим или куриным праздником. В этот день проходили молодежные вечерницы. Девушки приносили на застолье куры.