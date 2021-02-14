14 февраля: прогноз погоды в Украине

На всей территории нашей страны будет холодно и ветрено. Фото: Pixabay

В День влюбленных, 14 февраля, половину областей нашей страны засыплет снегом, в остальных ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.

На всей территории нашей страны будет холодно и ветрено. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Снег ожидается в Ужгородской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях.

Теплее всего будет: Симферополе-ночью -5 ...- 7 ° С, днем ​​-1 ...- 3 ° С; Ужгороде-ночью -6 ...- 8 ° С, днем ​​-1 ...- 3 ° С; Черновцах, Ивано-Франковске и Львове - ночью -6 ...- 8 ° С, днем ​​-2 ...- 4 ° С.

Холоднее всего будет: Харькове-ночью -11 ...- 13 ° С, днем ​​-8 ...- 10 ° С; Суммах-ночью -12 ...- 14 ° С, днем ​​-9 ...- 11 ° С; Луганске-ночью -11 ...- 13 ° С, днем ​​-7 ...- 9 ° С.

В Киеве 14 февраля будет облачно с прояснениями, температура днем ​​-7 ...- 5 ° С, ночью -12 ...- 14 ° С. осадков не предвидится.

Ранее спасатели рассказали о последствиях непогоды.