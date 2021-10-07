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четверг, 07 октября 2021 10:55

12 областей попали в оранжевую зону карантина

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В Украине 12 областей достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

В оранжевую зону входят Киевская, Житомирская, Запорожская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Полтавская и Черниговская области, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 7 октября уровень заболеваемости в стране составляет 334 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75. В Киеве он составляет 221 на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

Автор: moz.gov.ua
  Количество оранжевых областей увеличилось
Количество оранжевых областей увеличилось

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. В восьми областях наблюдают превышение динамики уровня госпитализаций. Наихудшая ситуация в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях. Загруженность коек с кислородом, которая определена на уровне 65%, превышена в двух регионах - Харьковской (67,4%) и Донецкой области (69%).

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15 125 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 7 октября. В частности, заболели 1421 ребенок и 341 медработник. 3541 пациента госпитализировали. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.

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