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четверг, 07 октября 2021 08:30

Коронавирус косит детей: свежая статистика

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Коронавирус косит детей: свежая статистика
За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 2,4 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

15 125 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 октября. В частности, заболели 1421 ребенок и 341 медработник. 3541 пациента госпитализировали.

Выздоровели за последние сутки 4380 пациентов, умерли - 314, сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 802 случая;
Винницкая область - 222 случая;
Волынская область - 407 случаев;
Днепропетровская область - 1042 случая;
Донецкая область - 985 случаев;
Житомирская область - 703 случая;
Закарпатская область - 209 случаев;
Запорожская область - 742 случая;
Ивано-Франковская область - 428 случаев;
Киевская область - 494 случая;
Кировоградская область - 99 случаев;
Луганская область - 495 случаев;
Львовская область - 1130 случаев;
Николаевская область - 236 случаев;
Одесская область - 1059 случаев;
Полтавская область - 368 случаев;
Ровенская область - 576 случаев;
Сумская область - 674 случая;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 1168 случаев;
Херсонская область - 488 случаев;
Хмельницкая область - 559 случаев;
Черкасская область - 507 случаев;
Черновицкая область - 672 случая;
Черниговская область - 448 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 497 643 человека, выздоровели - 2 277 762, умерло - 57 840.

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону.

Заведения и общественные места там смогут работать только если 100% работников и 100% посетителей полностью вакцинированы.

Учебные заведения в красной зоне будут работать офлайн, если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы будут работать в обычном формате.

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07
октября

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