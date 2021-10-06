В Минздраве объяснили, надо ли Covid-вакцинированным носить маски

Маска – основной способ избежать инфицирования. Фото: pixabay.com

Защитные маски обязаны носить все без исключения украинцы. Независимо от того, прошел человек полный курс Covid-вакцинации или переболел.

Маска – основной способ избежать инфицирования, сообщает Министерство здравоохранения.

"Вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски позволяет максимизировать защиту от новых, более опасных штаммов. Использование маски – это забота не только о себе, но и о тех, кого можно случайно инфицировать", – говорится в сообщении.

Особенно рекомендуют носить средства защиты:

- медицинским работникам;

- тем, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на коронавирус;

- лицам из групп риска тяжелого течения болезни;

- тем, кто находится в общественных местах или вместе с Covid-больными.

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До конца 2021 года в Украине может быть более 68 тыс. умерших от коронавируса. Ежесуточно выявляют более 9 тыс. новых больных. Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них к красной зоне карантина приближаются Житомирская, Луганская и Львовская области.