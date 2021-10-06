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среда, 06 октября 2021 16:03

Правительство выделило 25 млн грн на популяризацию Covid-вакцинации

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Кабинет министров выделил из госбюджета 25 млн грн на популяризацию кампании вакцинации от коронавируса.

Пропагандой будет заниматься Министерство культуры и информационной политики. Соответствующее решение приняли 6 октября во время заседания правительства.

"С целью приобщения граждан к Covid-вакцинации и информирования о ее важности, расположении пунктов прививок, нововведений в законодательстве, направленных на предотвращение возникновения, распространения и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий предлагаем дополнительно провести информационно-коммуникационную кампанию среди населения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Автор: materialy.kmu.gov.ua
 

Деньги на информационную кампанию планируют выделить из специального фонда борьбы с распространением коронавируса. Авторы документа надеются, что информационная кампания приведет к увеличению количества украинцев, которые сделают прививки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несколько областей могут попасть в красную зону

До конца 2021 года в Украине может быть более 68 тыс. умерших от коронавируса. Ежесуточно выявляют более 9 тыс. новых больных. Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них к красной зоне карантина приближаются Житомирская, Луганская и Львовская области.

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Дата
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