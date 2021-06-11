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суббота, 12 июня 2021 06:30

12 июня Змеиный день: каких примет и традиций придерживались наши предки

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12 июня Змеиный день: каких примет и традиций придерживались наши предки
12 июня на солнце вылезают все пресмыкающиеся. Фото: pixabay.com

12 июня в народе называют Змеиный днем. Предки верили, что сегодня все пресмыкающиеся вылезали на солнце.

Gazeta.ua предлагает узнать о традициях и приметах 12 июня.

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В Киевской Руси было поверье, что в этот день "змеи поездом идут на змеиную свадьбу". Убивать пресмыкающихся в этот день очень опасно. Считалось, что змеиные родственники будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред. А спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь. В народе говорили: "Не ходи в этот день в травы, не беспокой лесные чащи, не испытывай судьбу".

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенный уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и нагноений глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.

В змеиный праздник принято сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: "Пусть родят, бобы, и большие, и большие, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный".

Приметы на Змеиный день

Закричала сова - к холоду.

Утром нет росы - ночью дождь польет.

Шмели обеспокоены - к дождю.

Если утки во время дождя не спрятались, а вытянули шеи и задрали головы вверх - непогода затянется.

12 июня православная церковь чтит память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского. Он жил в IV веке в Сирии и вел уединенный, аскетический образ жизни. Святой основал монастырь близ Константинополя.

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Дата
12
июня

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