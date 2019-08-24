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воскресенье, 25 августа 2019 01:48

12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
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В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"
Фото: Gazeta.ua
В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"
В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"
В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"
В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"

В Черкассах второй год подряд на день Независимости проводят Спортивный фестиваль. На этот раз горожане замахнулись на всеукраинский рекорд по продолжительности танца. Марафон продолжается уже 9 часов. С семи утра группы и коллективы города и области без остановки танцуют хореографические номера. Танцуют дети разного возраста в различных стилях и направлениях.

"Пришла посмотреть на выступления коллективов. Уже 3 часа здесь. Еще посмотрю - интересно, - говорит преподаватель 36-летняя Людмила Коваленко. - В городе есть и другие мероприятия, но здесь оригинальнее праздновать. Жаль, что так жарко", - прячется в тень дерева.

На встречу идет кареглазый худощавый мужчина в светлой рубашке:

"Пришел с семьей - сыном и женой. Классно, что непринужденная обстановка. Хорошо придумали так праздновать. Спорт дает силу, а независимости без силы не бывает, рассказывает 62-летний Александр Сивак. - 11-летнего сына Максима приучили к спорту - занимался боевым самбо, а сейчас перешел на плавание. Все "пустоты" в жизни человека стремятся быть заполненными. Пусть лучше это будет спорт, чем бездумное сиденья с гаджетом. Прививает режим, расширяет круг общения. Мы его еще и на шахматы водим - чтобы держать баланс силы физической и интеллектуальной".

Желает хорошего празднования и идет к семье.

Автор: Gazeta.ua
  В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"
В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"

Подхожу к крашеной блондинке, что поправляет русоволосой девочке лет 13-ти костюм. Дает ей пирожок.

"Были здесь и в прошлом году. Раз уже выступили, а еще где-то трижды выступать. Дочь уже 8 лет занимается танцами - еще с садика, рассказывает 47-летняя Светлана Кулиш. - В смешанном стиле танцует. Как мама я довольна - у дочки много друзей. Она очень раскрылась, благодаря танцам. Ходит с большим удовольствием. Бывает, больная, а идет. Возвращается - совсем другая - энергия бьет ключом. Для празднования дня Независимости очень интересный формат. Единственное - жара донимает".

К группе присоединяется женщина в темных очках. Заполняют какие-то талоны. Оказывается, среди марафонщиков разыграют билет на концерт Дмитрия Монатика, что приедет вечером. На Монатика хотят все. Он "гуру в танцах".

"Я уже 15 лет работаю аккомпаниатором в этом танцевальном коллективе, - рассказывает женщина, не снимая солнцезащитных очков. Представляется Ириной Хоружей, 52 года. - Люблю работать с детьми. Они постоянно развиваются и меняются, и мы рядом меняемся. Часто хорошие идеи в хореографических постановках сами ученики и привносят. Само празднование дня независимости в таком формате, считаю, очень современным. Так можно привлечь много молодежи".

Сажусь отдохнуть на скамейке. Рядом родители с девочкой лет 9-ти в золотом костюме восточной танцовщицы. Под восточные мотивы девочка двигает бедрами и развеивает длинные пшеничные волосы:

"Дочь Вероника год с удовольствием посещает восточные танцы. Очень любит, даже дома перед компьютером сама тренируется, - рассказывает 39-летняя Юлия Ляшко. - В других танцевальных стилях дочь себя пробовать опасается - боится, что упадет. А это направление выбрала из-за одежды - очень понравились костюмы танцовщиц".

Метров за 50 в сторону развернулась еще одна локация. Здесь уже не так жарко - защищает тень от деревьев. На матах показывают мастерство юные спортсмены в различных видах спорта: борьбе, единоборствах, гимнастике, фитнесе. Территорию плотно обступили родственники тренеры и гости праздника.

"Хорошая возможность показать каждый вид спорта. Дети ходят, интересуются, выбирают - берут визитки или записывают номер телефона, - говорит тренер-преподаватель по пулевой стрельбе 30-летняя Татьяна Пиньковская. - Здесь выступают дети из городских спортивных школ и со всей области. Дети любят участвовать, потому что это не соревнование, они не конкурируют. Им интересно, когда их видят, ими гордятся родители и другие люди, показывают, чему научились. В спортивных школах занимаются дети от 4 до 23 лет. Такой формат празднования дня Независимости кажется интересным. Это не шароварщина, есть на что посмотреть. Хорошая идея с рекордами. Я сама прошлый год приходила с друзьями на стадион ночью - сидели прямо на поле и болели. Тогда целые сутки играли в футбол. А в этом году многие коллективы очень хорошо танцуют. Сама хожу в тренажерный зал и бассейн, потому что многолетний опыт в спорте мотивирует оставаться в тонусе, это уже образ жизни. И танцы люблю. Собираюсь тоже потанцевать".

Автор: Gazeta.ua
  В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"
В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"

Молодой тренер тхэквондо готовит и настраивает подопечных на выступление. Дети 6-8 лет в белых формах, подпоясанных темными поясами, обступили учителя 23-летнего Владислава Николаенко:

"Скажите себе мотивирующие слова. Много-зависит от вас! Настройтесь".

После выступления указывает девочкам на промахи. Но добавляет: "Радуйтесь, что получили важный опыт. В следующий раз выступите лучше".

Среди учеников 12-летний Ренат Яковенко. Снимать форму после выступления помогает мама.

"Люблю нашего тренера за то, что он заставляет работать. Многие тренеры просто жалеют, и никто не становится чемпионом, - говорит курчавый мальчик. - Наш помогает многим стать чемпионами. Три года занимаюсь. Я чемпион. Научился разбивать доски, самозащите, многим различным ударам. Если встречу хулиганов, то смогу надавать тумаков".

Среди толпы встречаем мэра.

"Когда-то пообещал, что Черкассы будут спортивной столицей Украины. Потихоньку движемся к этому. Ни один из других городов Украины так не празднует, - рассказывает городской мэр 45-летний Анатолий Бондаренко. - Коллектив в Черкасском городском совете, отвечающий за спортивное направление, инициировал уже второй год подряд проведение этого фестиваля. Сам реже стал спортом заниматься, бывает, в футбол сыграю. Но сегодня с директором стадиона, видимо, придется станцевать. Многие просят", - смеется.

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В 19 часов Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов". Без перерыва танцевали более 30 коллективов города и области. Это почти 670 танцоров. Для зрителей показали 311 хореографических постановок.

Автор: Gazeta.ua
  В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"
В 7 вечера Черкассы установили новый национальный рекорд Украины "массовая эстафета танцевального фристайла в течение 12 часов"

День Независимости в этом году проходил необычно. За некоторое время до дня "Х" президент официально объявил, что парада не будет. Социальные сети взорвались. Тогда, представляя образец последовательности, президент решил, что парад будет, но назвать его надо "торжественное шествие".

Автор: Наталья СОКОЛАН
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