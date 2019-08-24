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суббота, 24 августа 2019 23:05

"Ключи от мира, к сожалению, не в Киеве": кто шел маршем Защитников Украины
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День Независимости в этом году проходил необычно. За некоторое время до дня "Х" президент официально объявил, что парада не будет. Социальные сети взорвались. Тогда, представляя образец последовательности, президент решил, что парад будет, но назвать его надо "торжественное шествие".

Торжества надо проводить ярко, поэтому за дело взялся специально обученный режиссер.

Народ, а именно ветераны и волонтеры решили провести свой марш-парад.

Итак, проведя все формальности с городскими властями, утром 24 августа ветераны начали сбор в парке Шевченко.

До него добирались пешком, выходя за 2-3 остановки от назначенного места.

Утро. Я выхожу из троллейбуса возле остановки "Станция метро Университет". Сплошная стена людей. Все двигаются медленно, однако никакой толкотни или оскорблений - все ведут себя вежливо.

Они улыбаются, большинство в вышиванках и военной форме. Едва слышно звенят награды. Люди несут с собой флаги - желто-голубые и красно-черные. На некоторых из них имеются надписи, вероятно с этими флагами воевали на Донбассе и проходили Майдан.

У светофора пробка - не хватает времени на переход улицы. Захожу в парк. Там многолюдно, киевляне и гости города пришли вместе со своими детьми. Слышен украинский язык, особенно в разговорах детей.

- Мама, смотри, дядя, - говорит маленькая девочка в вышиванке, она показывает пальцем на высокого мужчину в камуфляже.

- Да, дядя в форме, он - ветеран, - отвечает ей мать, берет за руку и они идут знакомиться с "дядей".

- Такая маленькая, а разговаривает на украинском, - говорит кто-то сзади.

Мама и дочь фотографируются вместе с защитником Украины. Женщина делает жест ладонь к сердцу - это знак благодарности украинским воинам, которые защищали мир в нашей стране. В парке приподнятое настроение, дружеская атмосфера - люди общаются между собой, поздравляют друг друга с праздником.

Слышен иностранный язык - худощавый, загорелый турист на ломаном английском пытается выяснить что здесь происходит. На рюкзаке - флажок Испании. Ему по-английски объясняет крепкий мужчина. Это Игорь, 40-летний танкист, до войны он работал в банке.

- Сегодня это является еще одной попыткой напомнить, что мы такие, что нами не стоит пренебрегать. - Дальше он, улыбаясь, рассказал, что после демобилизации оставил банк и стал частным предпринимателем.

В Киве состоялся Марш Защитников Украины
Фото: София Староконь
В Киве состоялся Марш Защитников Украины
В Киве состоялся Марш Защитников Украины
В Киве состоялся Марш Защитников Украины
В Киве состоялся Марш Защитников Украины

В парке очень шумно от человеческого гама. У фонтана стоит полная женщина. Громко говорит по телефону.

- Ты сейчас опоздаешь, скоро все двинутся, где ты?, - кричит она в трубку. Машет рукой и добавляет, - возьми воды, здесь очень жарко.

Возле нее сидят три человека - один полностью одетый в форму, второй в камуфляже и кроссовках, а третий по-гражданке. Что-то обсуждают и смеются. Держат флаг 54 бригады.

К памятнику Шевченко не пройти, его вообще из-за скопления флагов почти не видно. Наверху стоят тележурналисты, они берут интервью у ветеранов и о чем-то спрашивают людей, собравшихся под памятником. Раздаются лозунги "Слава Украине!", Смерть врагам! "

Стрелки часов подходят одиннадцати. наконец слышна команда- Становись!

 

Военные начали собираться в коробки. Отовсюду раздается "Спасибо" и аплодисменты. Некоторые женщины плачут.

- Я очень зла на Порошенко за то, что он проиграл, - говорит кто-то в толпе.

- Ты что, он поднял армию, ее обворовывали столько лет.

- Надо было посадить их и конфисковать имущество, а деньги отдать в бюджет

Впереди колонны поставили матерей и жен погибших украинцев. В центре, в коляске, сидела мать одного из погибших. В руках держала портрет своего сына, сама была неподвижна, казалось, что ее жизнь закончилась ... Некоторые люди стали перед ними на колени и плакали.

Автор: София Староконь
  В Киве состоялся Марш Защитников Украины
В Киве состоялся Марш Защитников Украины

Раздается - Шагом марш!

Двинулись в 11:08, впереди ехали гражданские машины на которых была накинута маскировочная сетка. Звучат песни украинских групп "Тартак", "Плач Иеремии" и др. Некоторые подпевают. Едут медленно, на определенном расстоянии друг от друга. Ветераны благодарят за поддержку и просят людей расступиться, поскольку колонна широка и занимает всю проезжую часть.

- Уважаемые журналисты, просим вас перейти на тротуар - надрываются динамики.

На Бессарабской площади их встречают аплодисментами, кто-то кричит "Слава Украине"

В момент, когда проходит колонна с крымско-татарскими флагами отовсюду раздается "Крым - это Украина", "Севастополь - это Украина!".

-Я не из Крыма, я просто хочу напомнить всем, что это наша оккупированая земля, - говорит киевлянка Елена.

Спасибо!

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-Я пришел отдать дань уважения нашим героям. Атмосфера просто невероятная. - говорит 25-летний Владислав. Юноша считает, что конфликт затянется еще надолго. - Ключи от мира, к сожалению, не в Киеве. Мало ли, что Путин еще придумает. Парень начинает кричать лозунги.

В тени стоят супруги Елена и Игорь из Донецкой области, машут флагами и держатся за руки.

- Власти у нас нет и президента у нас нет. У нас есть клоун, которого никто не воспринимает. И он нас не воспринимает, в его выступлении даже сегодня не прозвучало, что на нас напала Россия, Крым аннексирован Россией, а на Донбассе воюют Путинские войска.У него не хватило смелости назвать вещи своими именами.

По дороге идет девушка завернутая в флаг с надписями, она улыбается и приветствует меня с праздником.

- Это антимарш, это протест против "зеленой власти". Он сказал, что парад не нужен, а он нужен! Я поддерживаю военных, ветеранов и своего мужа, который защищает Украину, - говорит 35-летняя Ирина.

Среди людей стоит 63-летняя Галина Ивановна, плачет и просит не фотографировать в таком виде, потому что потекла косметика.

- Зеленский уничтожает все, что для нас является святым. Я не ходила на его марш, потому что это не мой президент. Он многих обманул.

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- После парада я встречусь со своими друзьями. Мы сядем, поговорим, выпьем, так сказать, фронтовые 100 грамм за тех, кто погиб там, - говорит 34-летний Алексей из 44 артиллерийской бригады.

Рядом - его коллега, говорит, что для того, чтобы быть артиллеристом надо очень хорошо знать математику.

- Я был в свои времена отличником. Ну не мог я так просто сидеть, а пошел на третью волну, потому что матери дом ремонтировал, - говорит 53-летний артиллерист Олег, - Вы кстати не знаете как добраться до "Ипподрома"?

Говорю ему ближайшую станцию ​​и он быстро уходит.

А безграничное человеческое море заполняет Крещатик, Майдан, а люди все идут и идут.

Украина в своей истории могла стать независимой не менее 7 раз. Большинство попыток она осуществила в XX в. Тогда различные части нашей страны объявляли о своем суверенитете.

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